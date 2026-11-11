Cathay Group commande 14 appareils supplémentaires auprès d'Airbus

Le groupe aérien hongkongais a passé une commande ferme portant sur onze modèles A330-900 et trois A321neo, dans le cadre de la modernisation et de l'expansion de sa flotte.

Airbus annonce que cette nouvelle commande porte à 41 le nombre total d'A330-900 fermement commandés par Cathay Group, après une première commande de 30 appareils en 2024. Les trois A321neo supplémentaires s'ajoutent aux 32 A321neo/A320neo commandés en 2023.

Ces appareils doivent soutenir les opérations régionales du transporteur en Asie-Pacifique et lui offrir davantage de flexibilité sur les liaisons long-courriers, tout en améliorant le confort des passagers.

Selon Airbus, l'A330neo permet de réduire la consommation de carburant, les émissions de CO? et les coûts d'exploitation de 25% par rapport aux appareils concurrents de génération précédente. La famille A320 offre, quant à elle, une réduction d'au moins 20% de la consommation et des émissions de CO? par rapport à la génération précédente.

Le titre Airbus progresse d'environ 1,3% à Paris, autour des 210,8 euros.