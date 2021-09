Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : vers des groupes électrogènes à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce l'arrivée sur le marché des groupes électrogènes 'Cat' capables de fonctionner entièrement à l'hydrogène - y compris de l'hydrogène vert renouvelable - dès la fin de l'année, sur commande. Dans l'immédiat, la société annonce le lancement dans le commerce de solutions de production d'électricité pouvant fonctionner au gaz naturel, avec jusqu'à 25% d'hydrogène. 'Les solutions à hydrogène combustible permettent de répondre aux objectifs de réduction de carbone des clients avec des technologies performantes et rentables', résume Caterpillar.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -0.51% CATERPILLAR NYSE -1.38%