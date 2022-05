Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: va sponsoriser le championnat américain de foot information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 17:04









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé jeudi qu'il allait sponsoriser le championnat américain de football, la Major League Soccer (MLS), dans le cadre d'un accord devant s'étendre sur plusieurs années.



Le géant des équipements de chantier fait valoir dans un communiqué que la MLS est aujourd'hui la ligue sportive qui connaît la plus vive croissance en Amérique du Nord.



Le groupe ajoute que son public jeune et multiculturel va lui permettre de faire connaître sa marque auprès d'une population diversifiée.



Dans le détail, MLS a prévu d'intégrer les produits Cat au sein de son écosystème et les concessionnaires Cat auront également accès à des événements exclusifs auxquels il pourront notamment convier leurs clients.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +0.93%