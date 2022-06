Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: va déménager son siège dans le Texas information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mardi soir avoir décidé de déménager son siège social mondial à Irving (Texas), où il possède déjà des bureaux.



Le fabricant d'engins de chantier, aujourd'hui basé à Deerfield (Illinois), explique qu'il est présent au Texas depuis les années 1960 à travers plusieurs de ses activités.



Le groupe souligne que l'Etat de l'Illinois continuera d'abriter la majorité de ses effectifs.



Dans son communiqué, Caterpillar indique qu'il prévoit de commencer à déménager son siège vers Irving, qui se situe dans la grande agglomération de Dallas-Forth Worth, dans le courant de cette année.



Le Texas offre une fiscalité avantageuse puisque l'Etat n'impose ni les revenus des personnes physiques, ni les bénéfices des sociétés, une particularité qui a poussé de nombreuses sociétés à s'installer dans 'l'Etat à l'Etoile Solitaire', à commencer par Tesla.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +2.03% CATERPILLAR NYSE -0.05%