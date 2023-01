Caterpillar : un chiffre d'affaires annuel 2022 en hausse de 17 %

(AOF) - Groupe américain des engins de chantier, Caterpillar annonce que son chiffre d'affaires et les recettes de l'année 2022 s'élèvent à 59,4 milliards de dollars, soit une hausse de 17 % par rapport aux 51 milliards de dollars de 2021. Cette augmentation reflète une hausse des prix et une augmentation du volume des ventes, grâce à l'impact des changements dans les stocks des concessionnaires, l'augmentation des services et l'augmentation des ventes d'équipements aux utilisateurs finaux.

Les concessionnaires ont augmenté leurs stocks de 2,4 milliards de dollars en 2022, alors qu'ils sont restés à peu près stables en 2021.

Le bénéfice annuel est de 12,64 dollars par action en 2022, contre 11,83 dollars par action en 2021. Le bénéfice ajusté par action en 2022 est de 13,84 dollars, contre un bénéfice ajusté par action de 10,81 dollars en 2021.

" Notre équipe internationale a réalisé l'une des meilleures années de notre histoire presque centenaire, avec un bénéfice par action ajusté record pour l'ensemble de l'année ", a déclaré Jim Umpleby, président-directeur général de Caterpillar.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise s'est élevé à 7,8 milliards de dollars. Au cours de l'année, la société a racheté 4,2 milliards de dollars d'actions ordinaires Caterpillar et a versé des dividendes pour 2,4 milliards de dollars. La liquidité est restée forte avec un solde de trésorerie de 7 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.

En outre, Caterpillar indique que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 s'élève à 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 13,8 milliards de dollars du quatrième trimestre 2021. Le bénéfice par action du quatrième trimestre 2022 était de 2,79 dollars, contre 3,91 dollars au quatrième trimestre 2021.

Le bénéfice ajusté par action sur cette même période était de 3,86 dollars, contre un bénéfice ajusté de 2,69 dollars au quatrième trimestre 2021.

" Malgré les défis posés par la chaîne d'approvisionnement, l'équipe a atteint une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et a généré un solide flux de trésorerie libre ME&T.", ajoute t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.

En savoir plus sur le secteur BTP / Construction

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.