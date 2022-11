Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Caterpillar: succès du test d'un camion minier électrique information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 14:50

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce une démonstration réussie de son premier grand camion minier à batterie électrique et un investissement important pour transformer son terrain d'essai basé en Arizona en un centre d'essai et de validation durable.



L'équipementier de chantier et de mines a achevé le développement de son premier prototype 793 à batterie électrique avec le soutien de clients miniers clés, tels que BHP, Newmont et Rio Tinto, participant au programme Early Learner lancé en 2021.



Le prototype de camion a été construit au terrain d'essai de Caterpillar à Tucson, en Arizona, que Caterpillar a l'intention de transformer en un site minier du futur fonctionnel et durable en installant et en utilisant diverses sources d'énergie renouvelables.