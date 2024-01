Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: succès des tests sur les piles à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 15:29









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé le succès de sa collaboration avec Microsoft et Ballard Power Systems visant à démontrer la viabilité des piles à combustible à hydrogène grand format utilisées en tant qu'alimentation de secours fiable et durable des centres de données.



La démonstration a fourni des informations précieuses sur les capacités des systèmes de piles à combustible à alimenter des centres de données de plusieurs mégawatts, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue pour répondre aux exigences de disponibilité de 99,999 %.



La démonstration a été réalisée dans un environnement difficile et a validé les performances du système d'alimentation à pile à combustible à hydrogène à 6 086 pieds (1 855 m) au-dessus du niveau de la mer et dans des conditions de congélation.



' Cette collaboration fructueuse avec Microsoft et Ballard démontre le potentiel des piles à combustible à hydrogène pour aider les centres de données à répondre à leurs besoins critiques en énergie tout en réduisant leurs émissions ', a déclaré Jaime Mineart, vice-président senior de Caterpillar Electric Power.







