Caterpillar signale un impact de 2,6 milliards de dollars lié aux droits de douane en 2026, la demande d'équipements électriques stimulant le trimestre

Caterpillar CAT.N a mis en garde contre un impact de 2,6 milliards de dollars des droits de douane en 2026, même s'il a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses équipements de production d'énergie dans le cadre d'une construction rapide de centres de données.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière a déclaré un bénéfice ajusté de 5,16 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 5,14 dollars par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est passé de 16,2 milliards de dollars à 19,1 milliards de dollars.

L'entreprise avait déclaré en octobre 2025 qu'elle s'attendait à des coûts tarifaires annuels compris entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars.

Caterpillar a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait chuté de 9% au cours du trimestre pour atteindre 2,66 milliards de dollars, principalement en raison de 1,03 milliard de dollars de coûts de fabrication défavorables, en grande partie liés à la hausse des tarifs douaniers.

La montée en puissance de l'intelligence artificielle stimule la demande de puissance informatique et pousse les grands noms de la technologie à investir des milliards dans de nouvelles infrastructures de centres de données, ce qui stimule la demande de générateurs d'électricité de secours de Caterpillar.

L'entreprise, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a également augmenté les prix de ses équipements industriels, soutenant les marges et contrant le ralentissement de l'activité des équipements de construction qui se redresse.

Les analystes s'attendent à ce que le segment de la construction renoue avec la croissance en 2026, soutenu par des commandes plus importantes de la part des concessionnaires, une stabilisation de l'activité de construction non résidentielle et une augmentation de la demande des flottes de location.