Caterpillar s'achemine vers sa pire semaine depuis plus de six ans dans un contexte de vente massive liée à l'IA

** Les actions de Caterpillar CAT.N ont chuté de près de 13 % cette semaine et s'apprêtent à enregistrer leur plus forte baisse depuis mars 2020

** Les actions de ce leader du secteur industriel sont actuellement en baisse de 2,2 % à 524,68 dollars , leur plus bas niveau depuis octobre 2025

** Les actions CAT ont été pénalisées par une vague de ventes généralisée liée à l’IA ces derniers mois, qui s’est accélérée après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis

** Certains analystes et investisseurs ont émis des doutes quant à la pérennité de la demande liée à l’IA pour CAT, dont les ventes d’équipements de production d’électricité et d’alimentation de secours ont explosé dans le contexte d’un développement rapide des centres de données aux États-Unis

** Les dirigeants de CAT ont insisté, lors de leur dernière conférence téléphonique sur les résultats, sur le fait que la demande pour ces équipements ne dépendait pas entièrement de l’IA, les ventes ayant déjà progressé bien avant l’expansion des centres de données

** Les analystes maintiennent en moyenne une recommandation « acheter » sur CAT, mais son objectif de cours médian de 785 dollars est le plus bas depuis avril, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution du jour, le titre porte ses pertes depuis le début de l'année à plus de 8 %; il figure parmi les 11 entreprises en baisse cette année au sein de l'indice Dow Jones Industrial Average, qui compte 30 composants .DJIA