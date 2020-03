Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : retrait des objectifs pour 2020 Cercle Finance • 26/03/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'incertitude économique mondiale liée à la pandémie de coronavirus, qui affecte notamment sa chaine logistique, Caterpillar annonce retirer ses objectifs financiers pour 2020. Pour mémoire, il visait un BPA compris entre 8,50 et dix dollars. Le constructeur d'équipements de chantier revendique néanmoins une position financière 'solide', rappelant avoir fini l'année 2019 avec 8,3 milliards de dollars de trésorerie et des facilités de crédit globales disponibles de 10,5 milliards.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -0.21% CATERPILLAR NYSE +1.27%