Caterpillar: recul du titre, un broker révise son conseil

(CercleFinance.com) - Caterpillar cède près de 3% à New York, pénalisé par une analyse de UBS qui a dégradé aujourd'hui sa recommandation sur le titre passant de 'neutre' à 'vendre' avec un objectif de cours abaissé de 230 à 225 dollars.



Du point de vue du broker, le fabricant américain d'engins de chantier ne bénéficie pas d'un cycle suffisamment favorable pour justifier son niveau de valorisation actuel.



UBS fait remarquer que la croissance du carnet de croissance du groupe n'a cessé de décélérer du fait du ralentissement de marchés comme la construction ou l'industrie pétrolière et gazière.



Conséquence, le courtier n'attend pas de croissance significative de ses résultats dans les années à venir: après une hausse de 27% du BPA l'an dernier, il ne prévoit qu'une croissance de 16% pour 2023, puis de 4% en 2024, avant une croissance globalement stable en 2025.



A l'inverse, les multiples de valorisation actuels laissent penser que les investisseurs tablent sur une croissance matérielle à horizon 2024, mais aussi au-delà de cette échéance, avertit UBS dans sa note.





