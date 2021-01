Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : recul de 22% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 29/01/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Caterpillar fait part d'un recul de 22% de son BPA ajusté au titre du dernier trimestre 2020, à 2,12 dollars, battant assez largement le consensus, pour une marge opérationnelle en retrait de 1,8 point à 12,3%, tandis que ses revenus ont chuté de 15% à 11,2 milliards. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le géant des équipements de chantier a engrangé un BPA ajusté de 6,56 dollars et une marge opérationnelle de 10,9%, pour des revenus en contraction de 22% à 41,7 milliards. 'Nous avons atteint la marge opérationnelle ajustée (11,8%) visée lors de la journée investisseurs 2019 tout en continuant d'investir dans des produits et services', souligne le PDG Jim Umpleby, prévoyant que Caterpillar 'sortira plus fort de la pandémie'.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +4.35% CATERPILLAR NYSE 0.00%