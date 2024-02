Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: réalise la meilleure année de son histoire information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 12:56









(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté au titre du 4e trimestre 2023 en croissance de 35% à 5,23 dollars, avec une marge d'exploitation ajustée de 18,9%, contre 17% au 4e trimestre 2022.



Les revenus du constructeur d'équipements de chantier ressortent à 17,1 milliards de dollars au 4e trimestre, en hausse de 3% au 4e trimestre 2022.



Sur l'ensemble de l'exercice, Caterpillar enregistre un BPA ajusté de 21,21$ contre 13,84$ en 2022, pour des revenus en hausse de 13%, à 67,1 milliards de dollars.



' Je suis très fier de la solide performance de notre équipe mondiale, qui a réalisé la meilleure année de nos 98 ans d'histoire, avec des ventes et des revenus record pour l'ensemble de l'année ainsi qu'un bénéfice ajusté par action record', a déclaré le DG de Caterpillar, Jim Umpleby.



'Nous restons déterminés à servir nos clients, à exécuter notre stratégie et à investir pour une croissance rentable à long terme', a-t-il ajouté.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +8.54% CATERPILLAR NYSE +2.45%