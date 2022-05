Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: projet de système de cogénération à l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 17:01









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mardi le lancement d'un projet de trois ans visant à étudier la faisabilité d'un système de cogénération fonctionnant entièrement à l'hydrogène.



Afin de s'assurer du bon fonctionnement du groupe électrogène en conditions réelles, la chaleur et l'électricité produits durant toute la phase de test seront intégrés au sein du réseau de District Energy St. Paul, un spécialiste de la distribution d'eau basé dans le Minnesota.



Le projet, qui doit démarrer l'an prochain, va être financé en partie par le Département américain de l'énergie et par le Laboratoire national sur les énergies renouvelables.



Dans son communiqué, Caterpillar rappelle qu'il propose déjà une génératrice de 1250 kW capable de fonctionner uniquement à partir d'hydrogène vert renouvelable.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +0.50% CATERPILLAR NYSE -0.42%