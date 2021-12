Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: projet de locomotive à hydrogène avec Chevron information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe énergétique Chevron et l'entreprise ferroviaire BNSF en vue d'étudier la faisabilité d'une locomotive fonctionnant à l'hydrogène.



Les trois partenaires expliquent vouloir évaluer la crédibilité d'une technologie de piles à combustible à l'hydrogène en tant qu'alternative viable aux carburants qui alimentent aujourd'hui les trains de marchandise.



Aux termes de la collaboration, Progress Rail - la filiale ferroviaire de Caterpillar - sera chargée de concevoir et de construire un prototype pour lequel Chevron imaginera une source et une infrastructure d'alimentation.



Ce prototype de locomotive à piles à combustible à l'hydrogène sera appelé à rouler sur le réseau de BNSF pendant une période de démonstration dont la durée reste encore à déterminer.





