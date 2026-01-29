Caterpillar prévoit des droits de douane de 2,6 milliards de dollars en 2026, la demande de centres de données alimente le trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les droits de douane pèseront 2,6 milliards de dollars en 2026

*

Le bénéfice d'exploitation chute de 9 % au quatrième trimestre

*

La division Power and Energy affiche une hausse des ventes de 23%

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Caterpillar CAT.N a mis en garde contre un coût tarifaire de 2,6 milliards de dollars en 2026, dont environ 800 millions de dollars au premier trimestre, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du quatrième trimestre sur la base d'une demande soutenue pour son équipement de production d'énergie dans le cadre d'une construction rapide de centres de données.

Les entreprises industrielles ont été parmi les plus durement touchées par les tarifs douaniers expansifs du président Donald Trump l'année dernière, réduisant les prévisions et augmentant les prix. Alors que de nombreuses entreprises américaines ont déclaré aux investisseurs cette année que les droits de douane étaient "gérables", les premiers commentaires de la saison des résultats suggèrent que les marges bénéficiaires sont sous pression .

Le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière a déclaré en octobre 2025 qu'il s'attendait à des droits de douane annuels de 1,6 à 1,75 milliard de dollars.

Caterpillar a présenté deux scénarios pour sa marge bénéficiaire d'exploitation annuelle, faisant écho à une tendance de l'année dernière, soulignant les difficultés de planification financière dues à l'évolution des politiques commerciales de Washington.

En tenant compte des droits de douane, l'entreprise s'attend à ce que sa marge bénéficiaire d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année soit proche du bas de la fourchette cible.

Lors de sa journée des investisseurs en novembre, la société a déclaré qu'elle visait une marge bénéficiaire d'exploitation ajustée de 15 % à 19 % jusqu'en 2024, puis de 21 % à 25 % d'ici 2030, en fonction du niveau des ventes.

Caterpillar a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait chuté de 9% au quatrième trimestre pour atteindre 2,66 milliards de dollars, en raison de coûts de fabrication défavorables de 1,03 milliard de dollars, en grande partie liés à la hausse des tarifs douaniers.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 5,16 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 5,14 dollars par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est passé de 16,2 milliards de dollars à 19,1 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 4,68 dollars par action et à un chiffre d'affaires de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'IA AU SERVICE DE L'ÉNERGIE

La division Power and Energy de la société, qui couvre les moteurs diesel et à gaz naturel, les locomotives diesel-électriques et les systèmes de production d'énergie, a déclaré des ventes totales de 9,40 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à l'année dernière, avec des marges sectorielles de 19,6 %, contre 19,3 % précédemment.

La montée en puissance de l'intelligence artificielle stimule la demande de puissance informatique et pousse les grands noms de la technologie à investir des milliards dans de nouvelles infrastructures de centres de données, ce qui stimule la demande de générateurs d'électricité de secours de Caterpillar.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.

Caterpillar, largement considéré comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a été soutenu par des prix plus élevés sur ses équipements, ce qui a permis de maintenir les marges et de compenser le ralentissement de la reprise dans le secteur des équipements de construction.

Les analystes s'attendent à ce que le segment de la construction renoue avec la croissance en 2026, soutenu par des commandes plus importantes de la part des concessionnaires, une stabilisation de l'activité de construction non résidentielle et une augmentation de la demande des flottes de location.