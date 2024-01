Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: présentera ses nouveautés lors du CES 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 16:53









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce sa présence au CES 2024, soit l'un des plus grands événements technologiques au monde.



L'exposition mettra en valeur les machines électriques et les solutions énergétiques de Caterpillar et notamment la R1700 XE, une chargeuse destinée à l'exploitation minière à haute productivité et sans émissions grâce à son fonctionnement électrique.



' Le CES est l'endroit idéal pour démontrer notre leadership dans les systèmes électriques et les solutions de services intégrées. qui aident nos clients dans la transition énergétique ', a déclaré en substance Rod Shurman, vice-président senior de la division Electrification + Energy Solutions de Caterpillar.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -0.76% CATERPILLAR NYSE +0.18%