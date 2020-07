Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : plongeon de 70% du bénéfice trimestriel Cercle Finance • 31/07/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Caterpillar fait part d'un plongeon de 70% de son bénéfice du deuxième trimestre 2020, avec un BPA de 84 cents contre 2,83 dollars sur la même période en 2019, tandis que ses revenus ont chuté de 30% à dix milliards de dollars. Le géant des équipements de chantier, qui a retiré ses objectifs annuels en mars, indique ne toujours pas pouvoir proposer de perspectives pour 2020, citant l'incertitude économique globale persistante autour de la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +4.07% CATERPILLAR NYSE -3.22%