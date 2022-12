Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: nouvelle directrice du développement durable information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que Lou Balmer-Millar assumera le rôle de directrice du développement durable, en plus de ses responsabilités actuelles de senior vice-présidente de la division des grands systèmes électriques au sein du secteur de l'énergie et des transports.



Lou Balmer-Millar succèdera ainsi à Julie Lagacy, qui a été la première à occuper ce poste et prendra sa retraite le 1er février 2023, après une période de transition au premier trimestre de l'année prochaine.



Lou Balmer-Millar a occupé plusieurs postes de direction technique et commerciale d'une portée et d'une responsabilité accrues au cours de ses 20 ans de carrière chez le géant américain des équipements de chantier.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +1.18%