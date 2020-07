Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar-Les résultats ont chuté au T2, un peu moins que prévu Reuters • 31/07/2020 à 14:20









CHICAGO, 31 juillet (Reuters) - Caterpillar Inc CAT.N a fait état vendredi d'une chute de 31% de son chiffre d'affaires et de 70% de son bénéfice au deuxième trimestre alors que la récession provoquée par l'épidémie de coronavirus a fait hésiter les clients au moment de faire des achats importants, ce qui a plombé les ventes d'équipement. Au deuxième trimestre, le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière a publié un bénéfice de 0,84 dollar par action, en baisse de 70,3% par rapport à l'année précédente. Selon les données Refinitiv Eikon, l'estimation des analystes était de 0.68 dollar par action. Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 31% sur un an, à 10 milliards de dollars (8,45 billion euros), avec un recul des ventes dans toutes les régions et dans ses trois secteurs primaires (construction, mines, énergie & transport). Les objectifs financiers du groupe, considéré comme un baromètre de l'activité économique, restent suspendus en raison de l'incertitude créée par la crise sanitaire. Les rachats d'actions sont également provisoirement interrompus. Caterpillar a en revanche versé 600 millions de dollars de dividende à ses actionnaires. (Rajesh Kumar Singh, version française Flora Gomez, édité par Jean-Stéphane Brosse)

