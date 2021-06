Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : le titre surperforme après une présentation Cercle Finance • 02/06/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le titre Caterpillar évolue en hausse mercredi dans la matinée, le marché saluant les indications fournies par le groupe à l'occasion d'une présentation aux investisseurs. Vers 10h30 (heure de New York), l'action du numéro un mondial des engins de chantier progresse de 0,6%, alors que l'indice Dow Jones n'avance que de 0,3%. A l'occasion d'une conférence organisée par la banque d'affaires Bernstein, Jim Umpleby, le directeur général du constructeur américain, a dévoilé une stratégie axée sur la réalisation d'une croissance rentable sur le long terme. Dans sa présentation, disponible sur le site Internet, le groupe dit notamment tabler sur une marge opérationnelle ajustée comprise entre 10% et 21% à terme. Autre élément important, Caterpillar manifeste l'intention de doubler son chiffre d'affaires dans les services (pièces détachées, service après-vente), qu'il ambitionne de faire passer de 14 milliards de dollars en 2016 à 28 milliards de dollars à horizon 2026.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +0.84%