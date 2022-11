Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: le titre monte, grosse commande du Pentagone information fournie par Cercle Finance • 04/11/2022 à 15:01









(CercleFinance.com) - Caterpillar signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones après avoir remporté un contrat de 1,28 milliards de dollars auprès de l'Agence américaine de logistique de la défense (DLA).



Dans un avis publié sur son site Internet, le Département de la Défense a annoncé hier soir la conclusion d'un contrat avec le fabricant d'engins de chantier portant sur la fourniture d'équipements de construction.



Ce matériel est destiné aux forces armées américaines, à savoir l'armée de terre, la marine (Navy) l'armée de l'air et les Marine Corps, précise le Pentagone dans son communiqué.



La transaction a fait l'objet d'un appel d'offres auquel ont participé trois sociétés, ajoute Washington.



Ce contrat court sur une durée de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en octobre 2027.



Le titre grimpait de 3,8% vendredi matin suite à cette annonce.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +8.33% CATERPILLAR NYSE +4.74%