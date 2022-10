Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: le PDG pourra être reconduit après février 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait renoncé à la politique exigeant que son PDG, Jim Umpleby, prenne sa retraite à l'âge de 65 ans, lui permettant donc de rester à son poste au-delà de février 2023.



'L'abandon de la politique de retraite obligatoire offre au conseil une plus grande flexibilité dans son processus de succession au poste de PDG', a déclaré Debra Reed-Klages, membre du conseil d'administration de l'équipementier de chantier.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +1.98%