Caterpillar: le dividende trimestriel maintenu

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait recommandé le versement d'un dividende trimestriel de 1,30 dollar, soit le même niveau que celui du trimestre précédent.



Le constructeur américain d'engins de chantier précise qu'il prévoit de payer ce coupon le 20 février prochain aux actionnaires enregistrés en date du 22 janvier 2024.



Dans un communiqué, Caterpillar rappelle qu'il a systématiquement versé un dividende annuel à ses actionnaires depuis la création de l'entreprise, le dividende trimestriel ayant été instauré en 1933.



Le groupe, qui fait partie de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, ajoute que son dividende annuel s'est toujours accru au cours des 30 dernières années.



Le titre était virtuellement inchangé mercredi à Wall Street suite à cette annonce.



La valeur affiche une hausse de l'ordre de 9% cette année, contre un gain de 10% pour l'indice Dow Jones, notamment freinée par une publication de troisième décevante, ayant fait apparaître un repli du carnet de commandes.





