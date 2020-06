Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : le dividende trimestriel maintenu Cercle Finance • 10/06/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Caterpillar annonce ce jour que son conseil d'administration a voté pour maintenir le dividende trimestriel de 1,03 dollar par action ordinaire. Celui-ci sera payable le 20 août 2020 aux actionnaires inscrits à la date du 20 juillet.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE -3.86%