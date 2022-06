Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: le dividende augmente, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 16:37









(CercleFinance.com) - Caterpillar affichait la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones mercredi en début de matinée suite à l'annonce d'un relèvement de son dividende.



Le géant américain des engins de chantier a annoncé ce matin qu'il allait augmenter son dividende trimestriel de 8% pour le porter à 1,20 dollar par titre.



Ce coupon sera versé le 19 août prochain aux actionnaires enregistrés en date du 20 juillet.



Dans son communiqué, le groupe de Deerfield (Illinois) explique que la hausse de son dividende reflète la solidité de son bilan ainsi que la vigueur de la trésorerie générée par ses activités dans les machines, l'énergie et les transports.



Caterpillar rappelle qu'il verse un dividende trimestriel à ses actionnaires depuis 1933 et que son dividende annuel n'a cessé d'augmenter au cours des 28 dernières années.



Une heure après l'ouverture, le titre avançait de 1,2%, signant la deuxième plus forte hausse du Dow derrière Nike (+1,4%).





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +2.88% CATERPILLAR NYSE +1.06%