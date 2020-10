Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : le CA a reculé de 23% au 3e trimestre Cercle Finance • 27/10/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 9,9 milliards de dollars au 3e trimestre 2020, soit une baisse de 23% par rapport au 3e trimestre 2019 (12,8 milliards de dollars). Le BPA trimestriel s'établit à 1,22 dollar, contre 2,66 dollars à la même date, un an plus tôt. 'Nos résultats du 3e trimestre correspondent largement à nos attentes et nous sommes encouragés par les signes positifs dans certains secteurs et zones géographiques. Nous exécutons notre stratégie et sommes prêts à réagir rapidement aux conditions changeantes du marché ', a assuré Jim Umpleby, président-directeur général de Caterpillar.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +0.71% CATERPILLAR NYSE -3.13%