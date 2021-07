Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : le BPA ajusté a doublé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 13:06









(CercleFinance.com) - Caterpillar présente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 12,9 Mds$ au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 29% par rapport à la même période un an plus tôt (10 Mds$). Le BPA ajusté trimestriel ressort à 2,6 dollars, contre 1,27 dollar un an plus tôt, pour la même période. Jim Umpleby, directeur général de Caterpillar, s'est dit ' encouragé ', par la hausse des ventes et du chiffre d'affaires sur les trois principaux segments de la société, ce qui reflète ' l'amélioration continue des marchés finaux '.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -3.14% CATERPILLAR NYSE -3.29%