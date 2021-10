Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : le BPA a doublé au 3ème trimestre 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 12:57









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé un chiffre d'affaires de 12,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2021, en hausse de 25 % par rapport à 9,9 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020. La marge bénéficiaire d'exploitation s'est élevée à 13,4 % pour le troisième trimestre 2021, contre 10,0 % pour le troisième trimestre de 2020. Le bénéfice par action du troisième trimestre de 2021 est de 2,60 $, contre un bénéfice par action de 1,22 $ au troisième trimestre de 2020. Le bénéfice ajusté par action est de 2,66 $, contre un bénéfice par action ajusté de 1,52 $ au troisième trimestre de 2020. La société a terminé le troisième trimestre avec une trésorerie de 9,4 milliards de dollars. ' Nos résultats du troisième trimestre reflètent une hausse des ventes et des revenus dans nos trois principaux segments et dans toutes les régions. ' a déclaré Jim Umpleby, Directeur Général de Caterpillar.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +0.58% CATERPILLAR NYSE -1.62%