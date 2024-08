Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: lance un concours pour ses concessionnaires information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce le lancement du 'Global Dealer Technician Challenge' pour mettre en valeur l'importance des techniciens des concessionnaires dans le service client.



Le concours, qui s'adresse aux concessionnaires Caterpillar indépendants, se déroulera à travers plusieurs compétitions régionales, et les 10 meilleurs finalistes se retrouveront en compétition en mars 2026, à Las Vegas.



Ce challenge vise notamment à sensibiliser aux opportunités de carrière dans ce domaine.

Caterpillar estime en effet que ses concessionnaires Caterpillar pourraient avoir besoin de recruter plus de 44 000 techniciens d'ici 2026.





Valeurs associées CATERPILLAR 337,63 USD NYSE -0,20%