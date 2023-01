Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: investissement dans les batteries lithium-ion information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé vendredi qu'il allait réaliser un investissement au sein de Lithos Energy, un fabricant américain de batteries batteries lithium-ion.



Basé à San Rafael (Californie), Lithos conçoit et produit des batteries durcies à hautes performances pour des applications telles que l'industrie maritime et les machines non routières.



Le fabricant d'engins de chantier explique que son investissement dans Lithos s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à proposer à ses clients des équipements hybrides ou électriques émettant peu de CO2 afin de répondre aux enjeux liés à la transition énergétique.



Le groupe désormais installé à Irving (Texas) rappelle qu'il a récemment dévoilé, à l'occasion du salon bauma de Munich, quatre projets d'engins de construction fonctionnant notamment à partir de batteries.



Cat dit avoir aussi testé avec succès un gros camion destiné à l'exploitation minière fonctionnant lui aussi à l'électrique sur son site de Tucson (Arizona).





