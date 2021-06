Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : hausse de 8% du dividende trimestriel Cercle Finance • 09/06/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Caterpillar a voté aujourd'hui une augmentation du dividende trimestriel de 8%, à 1,11 dollar par action. Le dividende sera payable le 20 août aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 20 juillet 2021. ' Grâce à l'exécution de notre stratégie d'entreprise pour une croissance rentable, Caterpillar génère des flux de trésorerie disponibles plus élevés tout au long des cycles ', a déclaré Jim Umpleby, directeur général de Caterpillar. 'Notre bilan solide et notre position de liquidité nous permettent de poursuivre notre longue histoire d'augmentation de nos dividendes et de retour de valeur aux actionnaires', a-t-il ajouté.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE -1.88%