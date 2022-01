Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: hausse de 27% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Caterpillar publie au titre du quatrième trimestre 2021 un BPA ajusté en progression de 27% à 2,69 dollars, malgré une marge opérationnelle en retrait de 0,6 point à 11,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 23% à 13,8 milliards.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le fournisseur d'équipements de chantier a engrangé un BPA ajusté de 10,81 dollars ainsi qu'une marge opérationnelle de 13,5%, pour un chiffre d'affaires annuel en hausse de 22% à 51 milliards.



Caterpillar revendique un cash-flow opérationnel solide de 7,2 milliards de dollars en 2021 et indique avoir redistribué au cours de l'année cinq milliards à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.





