Caterpillar: hausse de 22% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté (excluant les coûts de restructuration) de 3,18 dollars au titre du deuxième trimestre 2022, comparativement à 2,60 dollars sur la même période en 2021, malgré une marge d'exploitation en retrait de 0,3 point à 13,6%.



Le géant des équipements de chantier a réalisé un chiffre d'affaires de 14,2 milliards de dollars, soit une hausse de 11% en comparaison annuelle, principalement attribuable à des prix favorables et à l'augmentation du volume des ventes.



'Nos équipes ont réalisé un autre bon trimestre malgré les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement', commente le CEO Jim Umpleby, pour qui ces résultats 'reflètent une demande saine sur la plupart des marchés finaux' du groupe.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -1.58% CATERPILLAR NYSE -1.69%