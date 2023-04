Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: enregistre un BPA record au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que ses ventes ont atteint 15,9 milliards de dollars au 1er trimestre, en hausse de 17% par rapport au 1er trimestre 2022, une hausse due à l'action combinée de la hausse des prix et de volumes de ventes plus importants.



Le bénéfice par action ajusté au premier trimestre ressort à 4,91 $, contre 2,88 $ douze mois plus tôt, soit une hausse de 70%.



Au cours du premier trimestre les flux de trésorerie d'exploitation de l'entreprise étaient de 1,6 milliard de dollars et la société a terminé le premier trimestre avec 6,8 milliards de dollars de trésorerie d'entreprise.



Au cours du trimestre, la société a versé des dividendes de 0,6 milliard de dollars et a racheté 0,4 milliard de dollars d'actions ordinaires Caterpillar.



'Nous avons atteint une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires ainsi qu'un BPA record tout en générant un solide flux de trésorerie', résume Jim Umpleby, le directeur général.





