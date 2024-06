Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: dividende relevé, rachats d'actions renforcés information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Caterpillar signe l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones mercredi à la Bourse de New York suite à l'annonce d'une augmentation de son dividende et de ses rachats d'actions.



Le constructeur américain d'engins de chantier indique qu'il prévoit d'accroître son dividende trimestriel de 11 cents pour le porter à 1,41 dollars, soit une augmentation de 8%.



Le groupe basé à Irving (Texas) explique qu'il compte par ailleurs ajouter quelque 20 milliards de dollars à son autorisation de rachats d'actions en cours, portant à environ 21,8 milliards de dollars l'enveloppe totale consacrée aux acquisitions de titres sur le marché.



L'action, en hausse de presque 40% sur un an, gagne actuellement 1,5%, signant au passage la quatrième plus forte hausse de l'indice Dow.





Valeurs associées CATERPILLAR 331.28 USD NYSE +1.25%