Caterpillar: des machines zéro gaz d'échappement pour NMG

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé jeudi qu'il avait été choisi pour assurer la transition progressive des équipements d'extraction lourd du groupe minier canadien Nouveau Monde Graphite (NMG) vers des machines 'zéro gaz d'échappement'.



L'accord prévoit la fourniture d'une solution intégrée comprenant une flotte minière, des infrastructures connexes et des services d'entretien pour la mine Matawinie de NMG, située au Québec.



Ce protocole vise, à terme, à établir une chaîne de valeur entièrement circulaire où NMG fournirait des matériaux de graphite carboneutres à Caterpillar.



Ces composants serviraient ensuite à alimenter une chaîne d'approvisionnement des batteries durable permettant l'électrification de ses véhicules lourds, y compris concernant la flotte destinée à Matawinie.



Caterpillar et NMG - qui collaborent depuis 2021 - disent avoir planifié la conception et la mise à l'essai de ces équipements et infrastructures de telle sorte qu'après une phase de préproduction, les machines zéro gaz d'échappement 'Cat' seront progressivement installées, l'objectif étant d'avoir terminé la transition vers l'électrification d'ici à la cinquième année des opérations commerciales de Matawinie.





