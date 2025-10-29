Caterpillar dépasse ses estimations, le boom de l'IA stimulant la demande d'équipements énergétiques

Co s'attend à un impact tarifaire de 1,6 à 1,75 milliard de dollars pour l'exercice, contre 1,5 à 1,8 milliard de dollars précédemment

La demande des centres de données axée sur l'IA stimule les ventes trimestrielles des générateurs d'électricité de Caterpillar

L'unité de l'énergie et du transport affiche une hausse de 17% des ventes au troisième trimestre, à environ 7,2 milliards de dollars

Caterpillar CAT.N a dépassé les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, l'essor des technologies de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande pour ses équipements énergétiques, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 4 % avant la cloche.

L'unité énergie et transport du fabricant d'équipements industriels a alimenté une grande partie de la croissance de l'entreprise au cours des derniers trimestres, car les investissements axés sur l'IA dans les centres de données gourmands en énergie ont stimulé la demande pour ses systèmes de production d'énergie.

L'accent mis par le président Donald Trump sur les projets énergétiques a également favorisé ce segment.

L'unité, qui fabrique également des équipements miniers tels que des excavateurs et des pelles géantes, contribue à hauteur de 40 % au chiffre d'affaires global de Caterpillar.

L'unité énergie et transport de l'entreprise a enregistré une hausse de 17 % de ses ventes au troisième trimestre, pour atteindre environ 7,2 milliards de dollars.

Les fabricants de machines industrielles, tels que Caterpillar, sont maintenant confrontés à des coûts plus élevés en raison des tarifs douaniers expansifs de Trump sur les importations, alors que la faiblesse de la demande et les taux d'intérêt élevés limitent leur capacité à répercuter le fardeau sur les clients.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les coûts annuels liés aux droits de douane se situent entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars.

Au cours du deuxième trimestre, les entreprises du monde entier ont signalé un impact financier annuel combiné compris entre 16,2 et 17,9 milliards de dollars et près de 15 milliards de dollars pour 2026, selon un outil de suivi des tarifs de Reuters .

L'entreprise, considérée comme un indicateur de l'économie industrielle mondiale, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 17,6 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 16,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son segment principal, la construction, a enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires, à 6,76 milliards de dollars, grâce à des hausses de prix.

La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté par action de 4,95 dollars, dépassant l'estimation moyenne de 4,52 dollars.