Caterpillar: départ de la directrice juridique fin 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 09:27

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que Suzette Long, sa directrice juridique et avocate générale, prendra sa retraite le 31 décembre 2023, après une carrière de 18 ans au sein du géant américain des équipements miniers et de chantier.



Derek Owens, actuellement vice-président et avocat général adjoint, deviendra vice-président senior et avocat général le 1er juillet, puis, après une période de transition, directeur juridiques et avocat général à compter du 1er janvier 2024.



Il a rejoint Caterpillar en 2019 en tant qu'avocat général adjoint, contentieux et enquêtes, après 15 ans de responsabilités croissantes au bureau du procureur américain du ministère de la Justice, où il a occupé le poste de chef adjoint.