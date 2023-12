Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: démonstration réussie pour un camion électrique information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mardi avoir testé avec succès, en collaboration avec le groupe aurifère américain Newmont, son premier prototype de tombereau électrique pour exploitation souterraine sur une mine australienne.



Développé en collaboration avec Newmont, ce camion minier à batterie électrique qui affiche des émissions zéro est également entièrement connecté et automatisé, souligne le fabricant d'engins de chantier dans un communiqué.



Le groupe avait déjà dévoilé l'an dernier un modèle du même type, le 793, mais cette fois destiné aux applications minières en surface.



Ces équipements vont venir compléter une offre électrique déjà composée de la chargeuse à batterie R1700 XE.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +1.75%