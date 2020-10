Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar-Chute du bénéfice au T3, pénalisé par les tensions USA-Chine et le virus Reuters • 27/10/2020 à 12:37









CHICAGO, 27 octobre (Reuters) - Caterpillar Inc CAT.N a fait état mardi d'une chute de son bénéfice au troisième trimestre en raison d'un ralentissement des ventes de bulldozers, camions miniers et autres équipements. Le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière a publié un bénéfice trimestriel de 1,22 dollar (1,03 euros) par action, en baisse de 54% par rapport à l'année précédente. Selon les données Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne 1,16 dollar par action. L'activité commerciale de Caterpillar, considéré comme un baromètre de l'activité économique, souffre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ainsi que de la pandémie liée au nouveau coronavirus, qui retarde les dépenses d'investissement des clients. Le directeur général de Caterpillar, Jim Umpleby, a toutefois déclaré que l'entreprise observait des "signes positifs" dans certains secteurs et certaines régions. Les ventes d'engins de chantier en Asie-Pacifique, par exemple, étaient en hausse 14% au trimestre dernier par rapport à l'année précédente. (1 euro = $1.1819) (Rajesh Kumar Singh, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CATERPILLAR NYSE -3.13%