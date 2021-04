Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : changements au sein du conseil d'administration Cercle Finance • 16/04/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de deux membres de longue date de son conseil d'administration, Juan Gallardo, ancien dirigeant Organización CULTIBA, S.A.B. de C.V. et de William Osborn, ex-p.d.-g. de Northern Trust Corporation et de The Northern Trust Company. Par ailleurs, la société annonce aussi l'élection au sein du conseil de David MacLennan, p.d.-g. de Cargill,, une entreprise mondiale comptant plus de 155 000 employés dans 70 pays. David MacLennan rejoint 10 autres membres du conseil d'administration et siégera au comité d'audit, annonce Caterpillar.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +9.71% CATERPILLAR NYSE +0.46%