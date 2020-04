Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : BPA trimestriel au-dessus des attentes Cercle Finance • 28/04/2020 à 12:57









(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté en recul de 39% à 1,98 dollar au titre de son premier trimestre 2020, dépassant ainsi d'environ 30 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en baisse de 21% à 10,6 milliards. Le géant des équipements de chantier explique la baisse de ses volumes de ventes par une moindre demande des utilisateurs finaux et l'impact de l'évolution des stocks chez les distributeurs, principalement dans les secteurs de la construction et des ressources. Le groupe, qui a retiré il y a un mois ses objectifs de résultats 2020 en raison de la pandémie, indique qu'au milieu du mois d'avril, environ 75% de ses principaux sites de production dans le monde continuaient de fonctionner.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris 0.00% CATERPILLAR NYSE +1.01%