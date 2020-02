Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 31/01/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Caterpillar publie un BPA ajusté en hausse de 3% à 2,63 dollars au titre de son quatrième trimestre 2019, dépassant ainsi d'environ 25 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en baisse de 8% à 13,1 milliards. Sur l'ensemble de l'année écoulée, le géant des équipements de chantier a engrangé un BPA ajusté de 11,06 dollars, conformément à sa fourchette cible d'il y a trois mois (10,90-11,40 dollars), tandis que ses revenus se sont tassés de 2% à 53,8 milliards. Concernant 2020, Caterpillar table sur un BPA compris entre 8,50 et dix dollars, s'attendant à ce que 'la poursuite de l'incertitude économique globale mette les ventes aux utilisateurs sous pression et amène les distributeurs à réduire encore leurs stocks'.

Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris +1.23% CATERPILLAR NYSE -3.05%