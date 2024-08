Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: bénéfice par action de 5,48 $ au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé ses résultats du deuxième trimestre 2024. Le total des ventes et des revenus pour le deuxième trimestre de 2024 s'est élevé à 16,689 milliards de dollars, soit une baisse de 629 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à 17,318 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023.



La marge bénéficiaire d'exploitation s'est établie à 20,9 % au deuxième trimestre 2024, contre 21,1 % au deuxième trimestre 2023.



Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 3,482 milliards de dollars, soit une baisse de 170 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à 3,652 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023.



Le bénéfice par action s'est élevé à 5,48 $ au deuxième trimestre 2024, contre 5,67 $ au deuxième trimestre 2023. Le bénéfice ajusté par action au deuxième trimestre 2024 s'inscrit à 5,99 $, contre 5,55 $ au deuxième trimestre 2023.





Valeurs associées CATERPILLAR 316,93 USD NYSE -1,22%