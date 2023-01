Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Caterpillar: bénéfice par action ajusté record en 2022 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 12:56









(CercleFinance.com) - Les revenus se sont élevés à 16,6 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022, en hausse de 20 % par rapport à 13,8 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2021.



Le bénéfice par action du quatrième trimestre de 2022 s'est établi à 2,79 $, comparativement à un bénéfice par action de 3,91 $ au quatrième trimestre de 2021. Le bénéfice ajusté par action ressort à 3,86 $, contre un bénéfice ajusté par action de 2021,2 $ l'année dernière.



Les revenus pour l'exercice 2022 se sont élevés à 59,4 milliards de dollars, en hausse de 17 % par rapport à 51,0 milliards de dollars en 2021.



Le bénéfice annuel s'est établi à 12,64 $ par action en 2022, comparativement à un bénéfice de 11,83 $ par action en 2021. Le bénéfice ajusté par action ressort à 13,84 $, contre un bénéfice ajusté par action de 10,81 $ en 2021.



' Notre équipe mondiale a réalisé l'une des meilleures années de notre histoire de près de 100 ans, avec un bénéfice par action ajusté record pour l'ensemble de l'année ', a déclaré Jim Umpleby, directeur général de Caterpillar.



' Malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement, l'équipe a réalisé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et a généré de solides flux de trésorerie. '





