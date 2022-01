Caterpillar bat le consensus, mais les marges ont souffert

(AOF) - Caterpillar a publié un bénéfice ajusté au quatrième trimestre 2021 de 2,69 dollars par action, contre 2,12 dollars un an plus tôt. Le consensus du marché tablait sur 2,27 dollars par action. Les ventes ont quant à elles atteint les 13,8 milliards, en hausse de 23% et là aussi au-dessus des attentes (12,6 milliards). En revanche, le fabricant d'engins lourds de chantier a vu sa marge d'exploitation reculer de 0,6 point à 11,7% en raison principalement de la hausse des coûts de fabrication.

AOF - EN SAVOIR PLUS