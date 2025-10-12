Caterpillar acquiert l'entreprise australienne RPMGlobal pour 728 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne de logiciels miniers RPMGlobal RUL.AX a annoncé lundi qu'elle avait conclu un accord en vue de son acquisition par le géant de la machinerie lourde Caterpillar CAT.N pour une valeur totale de 1,12 milliard de dollars australiens (728,22 millions de dollars).

(1 $ = 1,5380 dollar australien)