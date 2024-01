Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Caterpillar: accord d'électrification avec CRH information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce la signature d'un accord stratégique d'électrification avec CRH, premier producteur de granulats en Amérique du Nord, pour faire progresser le déploiement des solutions à zéro émission de gaz d'échappement de Caterpillar.



CRH est la première entreprise du secteur à signer un tel accord, qui vise à accélérer le déploiement des camions tout-terrain électriques à batterie de 70 à 100 tonnes de Caterpillar et des solutions de recharge sur un de ses sites en Amérique du Nord.



Dans ce cadre, le fournisseur irlandais de matériaux de construction participera au programme Early Learner de Caterpillar pour les camions tout-terrain électriques à batterie, en testant et en validant les unités dans des applications réelles.





Valeurs associées CATERPILLAR Euronext Paris -2.29% CATERPILLAR NYSE +0.11%