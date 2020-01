Catastrophe d'Ukraine Airlines-Un enquêteur iranien attendu à Kiev

KIEV, 13 janvier (Reuters) - Un enquêteur iranien devrait se rendre en Ukraine dans les jours qui viennent pour déterminer si les boîtes noires de l'avion abattu la semaine dernière à Téhéran peuvent y être décodées, a annoncé lundi Oleksi Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité nationale et de défense. Il revient aux autorités iraniennes de décider où cette tâche sera accomplie, a-t-il précisé à Reuters. Après plusieurs jours de dénégations, l'armée iranienne a reconnu samedi que le Boeing 737 d'Ukraine Airlines avait été abattu par un missile tiré par erreur, ce qui a causé la mort des 176 personnes à bord. Oleksi Danilov a par ailleurs expliqué que l'ambassade d'Ukraine en Iran avait évoqué une panne de moteur le jour même de l'accident afin d'obtenir un accès au lieu où l'avion s'est écrasé et que ce communiqué avait ensuite été remplacé par un autre indiquant que la cause était inconnue. "Si nous avions dit tout de suite qu'ils l'avaient abattu, je ne suis pas sûr qu'ils nous auraient laissés accéder aux débris", a-t-il ajouté. (Pavel Polityuk, version française Jean-Philippe Lefief)